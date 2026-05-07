El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera un ligero aumento conforme avance la jornada, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 85%, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día progrese, la humedad disminuirá, situándose en torno al 51% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas. Este viento fresco será un alivio ante el aumento de las temperaturas.

A lo largo del día, existe una probabilidad de precipitación que se incrementará hacia la tarde, con un 85% de posibilidad de lluvias ligeras entre las 14:00 y las 20:00 horas. Se anticipa que la precipitación será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, lo que significa que, aunque hay riesgo de lluvia, no se espera que afecte significativamente las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también se incrementa en la misma franja horaria, alcanzando un 70%. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas se prevé baja, por lo que es recomendable que los habitantes de Cuntis mantengan un ojo en el cielo, pero sin entrar en pánico.

En resumen, el día se presentará mayormente soleado con intervalos nubosos, temperaturas agradables y un viento moderado. La posibilidad de lluvias ligeras y tormentas hacia la tarde añade un toque de incertidumbre, pero no debería ser un impedimento para disfrutar de las actividades diarias. Se aconseja a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Caldas de Reis con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, A Estrada se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 12°C, lo que proporcionará un inicio de jornada fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 87%, lo que podría generar una sensación de mayor frescura en el ambiente.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 85%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.