El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 79% y el 86%. Esto sugiere un ambiente fresco y algo húmedo, ideal para actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, donde se prevé que llegue a los 21 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos del noreste que alcanzarán velocidades de hasta 17 km/h. Estos vientos, aunque moderados, podrían hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar. Desde las 2 hasta las 8 de la tarde, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de lluvias escasas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 70% entre las 2 y las 8 de la tarde. Las lluvias, aunque ligeras, podrían ser suficientes para mojar el suelo, por lo que se recomienda a los residentes que tengan precaución si planean salir durante este periodo.

La temperatura comenzará a descender después de las 3 de la tarde, bajando a 19 grados hacia las 6 de la tarde. La humedad relativa también aumentará, alcanzando un 58% en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que se acerque la noche, la temperatura se estabilizará en torno a los 16 grados, con cielos más nublados y una humedad que podría llegar al 76% hacia la medianoche.

En cuanto a la actividad eléctrica, la probabilidad de tormentas es baja durante la mañana, pero se incrementa a un 65% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas descargas eléctricas. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea estar al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los vientos del noreste y la humedad relativa contribuirán a un ambiente variable, por lo que se recomienda estar preparados para cambios en las condiciones climáticas a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Caldas de Reis con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Pontecesures con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un aumento en la nubosidad, especialmente en la tarde, con intervalos nubosos que podrían traer consigo lluvias escasas. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 21 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Valga se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 87% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.