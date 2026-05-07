El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, A Cañiza se despertará con un cielo predominantemente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , lo que sugiere un inicio fresco, especialmente para aquellos que salgan temprano. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de intervalos nubosos a partir de la tarde. Las nubes irán aumentando en densidad, y se prevén lluvias escasas, especialmente entre las 8 y las 12 horas, con una probabilidad de precipitación del 60% en este periodo. Aunque las lluvias serán ligeras, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 16 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca debido a la presencia de nubes y viento. La dirección del viento será predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde. Esto podría generar un ambiente algo más fresco, especialmente en zonas abiertas.

A partir de las 14 horas, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 80% entre las 14 y las 20 horas. Las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables, y se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas que podrían persistir hasta la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 18 horas.

Por la noche, el cielo se mantendrá nuboso, y las temperaturas caerán a alrededor de 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las lluvias serán mínimas, pero no se descartan chubascos aislados. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la presencia de nubes bajas.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas por la tarde y la noche. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con precaución ante la inestabilidad meteorológica que se prevé para más tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Mondariz se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que salgan a realizar actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.