El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando los 15 grados hacia las 11 de la mañana. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 70%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. El viento soplará del norte a una velocidad de entre 10 y 12 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 19 grados a las 5 de la tarde. El cielo seguirá presentando intervalos nubosos, pero sin probabilidades significativas de precipitación, ya que se espera que la lluvia se mantenga en cero durante todo el día. Sin embargo, hay un 20% de probabilidad de tormenta entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque las condiciones no parecen propensas a generar fenómenos severos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados a las 9 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando el 79% hacia el final del día. El viento cambiará de dirección hacia el oeste y su velocidad disminuirá, lo que podría hacer que la noche se sienta más tranquila.

En resumen, el día en Cangas se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para actividades al aire libre. Aunque hay algunas nubes en el horizonte, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 78%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al inicio del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

El día de hoy en Vigo, 7 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se anticipan intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará adornado con nubes altas, que darán paso a un ambiente poco nuboso durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.