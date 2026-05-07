El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados durante la mañana, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para comenzar el día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten gradualmente, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas de la tarde. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 54% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento, que soplará predominantemente del noreste, tendrá una velocidad de entre 7 y 14 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. En la tarde, se prevé que la velocidad del viento alcance hasta 30 km/h, lo que podría generar una brisa refrescante, especialmente en las zonas costeras. Sin embargo, no se anticipan rachas de viento que puedan causar inconvenientes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, los pronósticos indican que no se esperan lluvias a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

Durante la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados, lo que será perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el puerto o visitas a los viñedos de la zona. La puesta de sol se espera para las 21:41, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día espléndido.

En resumen, Cambados disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una jornada ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, así como de su rica gastronomía y cultura.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, O Grove se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 76% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.