El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se presenta en Caldas de Reis con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, las condiciones serán agradables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 13 grados a las 10 de la mañana. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, dando paso a intervalos nubosos a partir de las 8 de la mañana. Este cambio en el estado del cielo se mantendrá durante gran parte de la tarde, con temperaturas que podrían llegar a los 20 grados entre las 2 y las 6 de la tarde.

La probabilidad de precipitación se incrementará notablemente a partir de las 2 de la tarde, alcanzando un 80% entre las 2 y las 8 de la tarde. Se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa, lo que podría traducirse en algunas gotas dispersas, pero sin acumulaciones significativas. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan condiciones de tormenta severa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 11 km/h, aumentando a medida que avanza el día. A partir de la tarde, se espera que la velocidad del viento alcance los 31 km/h, especialmente en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En la noche, el cielo se despejará nuevamente, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 15 grados a las 10 de la noche. La humedad relativa se mantendrá en torno al 60%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca. La visibilidad será buena, y no se anticipan condiciones adversas para la circulación.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un inicio tranquilo y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Catoira se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 12 grados , con una humedad relativa que oscilará entre el 79% y el 86%. Esto sugiere un ambiente fresco y algo húmedo, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 11 grados, pero se espera un ligero aumento conforme avance la jornada, alcanzando los 19 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 85%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.