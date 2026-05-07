El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una humedad relativa que rondará el 78%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al inicio del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 19 grados en las horas centrales, con un ligero aumento en la sensación de calor. La humedad irá disminuyendo gradualmente, alcanzando niveles de alrededor del 55% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y cómodo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, pero se espera que la intensidad del viento disminuya ligeramente a medida que se acerque la tarde. Esto hará que las condiciones sean ideales para actividades al aire libre, ya que no se anticipan rachas fuertes que puedan incomodar a los paseantes.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 25% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, las condiciones meteorológicas no parecen indicar que se produzcan precipitaciones significativas.

El estado del cielo cambiará ligeramente hacia la tarde, con intervalos nubosos que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad general del día. Las nubes altas se harán más evidentes a medida que se acerque la noche, aunque no se anticipan cambios drásticos en las temperaturas.

En resumen, Bueu disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, manteniendo siempre un ojo en el cielo por si se presentan cambios inesperados en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Moaña se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, pero que irá disminuyendo a medida que avance el día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados centígrados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas se mantengan en un rango entre 10 y 19 grados, alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.