El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Barro un tiempo mayormente estable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. A medida que avance el día, se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que comenzarán a aparecer a partir de la mañana y se intensificarán hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 46% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que la humedad disminuya.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, existe una probabilidad del 80% de que se produzcan lluvias escasas, acompañadas de intervalos nubosos. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre durante la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 16 km/h hacia el mediodía. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero se incrementa a un 70% en la tarde, lo que podría generar algunas tormentas aisladas. Sin embargo, no se espera que estas sean severas. La visibilidad se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la lluvia.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un inicio tranquilo y fresco, con un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Es un día ideal para actividades al aire libre en la mañana, pero se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente estable con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , con una humedad relativa que rondará el 79%, lo que puede generar una sensación de frescura al inicio del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados , con una humedad relativa que rondará el 85%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ribadumia se despertará con un ambiente mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que proporcionará un inicio fresco pero agradable para los habitantes. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 76% al amanecer, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.