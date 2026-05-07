El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan tomando protagonismo. Durante las primeras horas, el cielo estará dominado por nubes altas, especialmente en el periodo de la madrugada, donde las temperaturas rondarán los 13 grados . A medida que el día avance, las condiciones se mantendrán relativamente estables, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 17 grados a lo largo de la jornada.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 74% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 86% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con ligeros aumentos en la probabilidad de tormenta en la franja horaria de 08:00 a 14:00, donde se estima un 30% de posibilidad.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 21:40, se espera que el viento disminuya, proporcionando un ambiente más tranquilo para disfrutar de la noche.

En cuanto a la visibilidad, se mantendrá buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece Baiona. A medida que el sol se eleva en el horizonte, se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar las horas de luz para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables para paseos y deportes.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque la humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica. Se aconseja estar preparado para un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, pero sin preocupaciones por lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Gondomar se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten intervalos nubosos. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 10°C, con una ligera tendencia a descender hasta los 9°C en las horas más frescas. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 74% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo que presentará una variedad de condiciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un predominio de nubes altas, lo que podría dar lugar a un amanecer pintoresco. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Oia se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco pero agradable.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.