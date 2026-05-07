El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, jueves 7 de mayo

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo esté poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a cambiar. A partir de las 8 de la mañana, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa, con precipitaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se estima un 90% de probabilidad de lluvia y tormentas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 20 grados , lo que generará un contraste notable con la frescura matutina.

El viento, que soplará predominantemente del este, alcanzará velocidades de hasta 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. En la tarde, se espera que la velocidad del viento se intensifique, alcanzando ráfagas de hasta 44 km/h, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría, especialmente durante los momentos de lluvia.

A partir de las 4 de la tarde, la situación meteorológica se tornará más inestable, con cielos muy nubosos y la posibilidad de tormentas. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 75%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Las temperaturas comenzarán a descender gradualmente hacia la noche, estabilizándose en torno a los 16 grados .

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las precipitaciones disminuirán, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Los vientos disminuirán en intensidad, pero seguirán soplando desde el este, lo que mantendrá la sensación de frescor en la región.

En resumen, el día de hoy en As Neves se caracterizará por un tiempo cambiante, con un inicio tranquilo que dará paso a condiciones más inestables y potencialmente tormentosas en la tarde. Es recomendable que los residentes se mantengan informados y preparados para cualquier eventualidad climática.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en las primeras horas. La temperatura oscilará entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con nubes altas, pero a medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad disminuya, dando paso a un ambiente predominantemente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 20 grados.

El día de hoy, 7 de mayo de 2026, en Salvaterra de Miño, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevén intervalos nubosos que podrían dar paso a la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, cuando la probabilidad de precipitación alcanza un 90%. Sin embargo, las lluvias no se anticipan como un fenómeno significativo, ya que la cantidad esperada es mínima, con valores de precipitación que apenas alcanzan los 0.1 mm.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-06T20:59:08.