El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente poco nuboso, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados .

A partir de la tarde, el panorama cambiará ligeramente. Se anticipa un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado nuboso hacia las 16:00 horas, con temperaturas que podrían llegar hasta los 18 grados. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante la mayor parte del día, con un leve incremento en la tarde, donde se estima una probabilidad de lluvia escasa del 40% entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. A pesar de esto, las precipitaciones esperadas son mínimas, con un acumulado de solo 0.1 mm.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:41. Las temperaturas nocturnas se mantendrán alrededor de los 14 grados, lo que hará que la velada sea agradable para actividades al aire libre.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se prevé un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento notable. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en la tarde, se espera que las precipitaciones sean mínimas, permitiendo disfrutar de un día mayormente seco.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se prevé un tiempo variable en Vilagarcía de Arousa, con un predominio de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 80%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.