El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se prevé un tiempo variable en Vilagarcía de Arousa, con un predominio de cielos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a media mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 80%.

Durante la tarde, las condiciones meteorológicas se tornarán más inestables. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm, lo que indica que, aunque habrá lluvia, no se espera que sea intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 34 km/h en las horas centrales de la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca de lo habitual.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 22:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando valores cercanos al 70%, lo que podría generar una sensación de bochorno en combinación con el viento.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena en general, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias. Los intervalos nubosos persistirán hasta bien entrada la noche, con cielos cubiertos en las últimas horas del día.

Es recomendable que los habitantes de Vilagarcía de Arousa se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y ropa adecuada para las condiciones frescas y húmedas. A pesar de las lluvias esperadas, habrá momentos en que el sol podría asomarse entre las nubes, ofreciendo breves periodos de claridad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una serie de intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente poco nuboso, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.