El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se prevé que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación de calor podría verse atenuada por la presencia de intervalos nubosos que comenzarán a aparecer a partir del mediodía. La probabilidad de precipitación se incrementará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 80% de posibilidad de lluvia. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que rondan los 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Para la tarde, se anticipa que el viento sople con más fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. La dirección del viento cambiará a noroeste, lo que podría influir en la formación de nubes y en la posibilidad de lluvias.

En la tarde, el cielo se tornará más nuboso, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se espera que la inestabilidad atmosférica aumente. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas previas al ocaso, que se producirá a las 21:39.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un inicio despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la mañana, pero se recomienda estar preparado para cambios en el tiempo a medida que avance el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes que no afectarán significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Soutomaior con un tiempo mayormente variable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a nublarse, y se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.