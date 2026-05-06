El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, aunque la bruma y la niebla podrían persistir en algunas áreas, especialmente en las zonas más elevadas. La temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando los 9 grados hacia las 10 de la mañana. La probabilidad de precipitación es baja durante la mañana, con un 0% de posibilidades, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas en este periodo.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. Se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente entre las 1 y las 2 de la tarde, cuando la probabilidad de precipitación se eleva al 90%. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 3 de la tarde, con valores que podrían llegar a los 15 grados . La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del norte a una velocidad de hasta 8 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 27 km/h en momentos puntuales.

Durante la tarde, la humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 61% a las 3 de la tarde. Esto podría generar un ambiente algo pesado, especialmente si se producen lluvias. Hacia el final de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que el cielo se mantenga cubierto, con una ligera probabilidad de tormentas, que podría alcanzar el 55% entre las 2 y las 8 de la tarde.

Al caer la noche, el cielo permanecerá nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 95% hacia las 11 de la noche. En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien si se planea salir, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10 de la mañana.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, aunque las nubes altas comenzarán a aparecer hacia el mediodía.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 8 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.