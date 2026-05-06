El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vigo se espera un tiempo variable con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que alternará entre momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, antes de repuntar hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 63% y el 88%, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad podría contribuir a la formación de nubes, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja en general, con un leve aumento en la tarde, donde se estima un 85% de probabilidad de lluvia escasa entre las 14:00 y las 20:00 horas.

El viento soplará predominantemente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, aunque también podría generar una sensación térmica más baja en momentos puntuales.

A lo largo del día, se espera que el cielo se mantenga cubierto en algunos momentos, especialmente en la tarde, con intervalos de nubes altas y muy nuboso hacia el final de la jornada. Sin embargo, se prevé que haya claros intermitentes, lo que permitirá disfrutar de ratos de sol, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, se recomienda estar preparado para posibles chubascos ligeros en la tarde. La jornada promete ser variada, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la vestimenta adecuada para las fluctuaciones de temperatura y la humedad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.