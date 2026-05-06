El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Valga según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada y manteniéndose cerca del 100% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 18 horas, con un valor de 19 grados . Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de nubes. La probabilidad de precipitación aumentará significativamente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 100% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que es probable que se produzcan chubascos intermitentes durante la tarde.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 35 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en combinación con la alta humedad. La dirección del viento podría contribuir a la sensación de inestabilidad atmosférica, lo que aumenta la posibilidad de tormentas aisladas en la tarde, con un 65% de probabilidad de tormenta entre las 14:00 y las 20:00 horas.
Durante la noche, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría dar lugar a la formación de bruma o niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.
Es recomendable que los habitantes de Valga se preparen para un día de clima variable, llevando paraguas y abrigos, especialmente si planean estar al aire libre durante la tarde. La combinación de nubes, viento y posibilidad de lluvia sugiere que es un buen día para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar atentos a las condiciones cambiantes.
El tiempo en otros municipios
Hoy, 6 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.
El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una serie de intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas.
El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer y manteniéndose en niveles superiores al 80% durante gran parte del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo
- El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo
- El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.
- Hallan muerta a la artista viguesa Seila Esencia tras dos semanas desaparecida
- Recupera 400 euros perdidos en el Álvaro Cunqueiro tras ser localizada por las cámaras la persona que los cogió del suelo
- Dos distritos concentran la mayor parte del aumento poblacional de Vigo: el censo crece en el centro a un ritmo seis veces mayor que en el conjunto de la ciudad
- Caballero anuncia el calendario y qué vehículos podrán acceder sin multa a las zonas de bajas emisiones de Vigo
- Estas son las calles que limitarán las cuatro zonas de bajas emisiones de Vigo
- Aquellos maravillosos años universitarios de los candidatos
- Encuesta: ¿Quién ganará las elecciones al rectorado de la UVigo?
- Las Cíes, de paraíso natural a infierno viral