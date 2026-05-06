El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará en algunos momentos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 64% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa del norte, que soplará a velocidades de entre 5 y 12 km/h, ayudará a mitigar un poco esta sensación.

A partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la posibilidad de intervalos nubosos acompañados de lluvia escasa. Las probabilidades de precipitación son más significativas entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 65% de probabilidad de que se registren lluvias ligeras, acumulando hasta 0.1 mm en total. Esto podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre, por lo que se recomienda estar preparados para cambios repentinos en el tiempo.

La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados a última hora del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las primeras horas de la mañana y que podría regresar en la tarde, especialmente en áreas cercanas al río Miño.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte y noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en zonas expuestas.

Los amantes de la naturaleza y los que disfrutan de actividades al aire libre deben estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo. Aunque la mañana promete ser más soleada, la tarde podría traer consigo un tiempo más inestable. Es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos predominantes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.