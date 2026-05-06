El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 18 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la presencia de vientos del norte que alcanzarán velocidades de hasta 37 km/h en momentos puntuales. Estos vientos, aunque moderados, aportarán una brisa fresca que podría hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es.

En cuanto a la humedad relativa, se prevé que se mantenga en niveles altos durante la mañana, rondando el 86%, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, alcanzando un 60% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se prevén intervalos nubosos hacia la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que las precipitaciones esperadas son escasas, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm en los periodos más críticos.

La tarde también podría traer consigo algunos intervalos nubosos, pero en general, el cielo se mantendrá mayormente despejado. La probabilidad de tormenta es igualmente baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento al 15% en la tarde, aunque sin indicios de que se materialice en forma de lluvia.

En resumen, el día en Tomiño se perfila como uno agradable, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas moderadas y un cielo que, aunque presentará algunas nubes, no interrumpirá la predominancia del sol. Se recomienda a los habitantes disfrutar de este clima primaveral, manteniendo precaución con los vientos que podrían ser más intensos en las horas centrales del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 14 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará en algunos momentos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.