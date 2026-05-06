El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Soutomaior con un tiempo mayormente variable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a nublarse, y se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

La probabilidad de precipitación es baja en las primeras horas, pero se incrementa notablemente entre las 14:00 y las 20:00 horas, alcanzando un 80% de probabilidad. Esto sugiere que, aunque el día comience con buen tiempo, es recomendable que los residentes y visitantes de Soutomaior estén preparados para posibles chubascos ligeros en la tarde. Las precipitaciones acumuladas se estiman en alrededor de 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, podría ser suficiente para mojar el suelo.

En cuanto a la humedad relativa, se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 64% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. En las horas más cálidas, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, el viento disminuirá, lo que podría contribuir a una sensación de frescura al caer la temperatura a unos 12 grados.

Los momentos más agradables para disfrutar del aire libre serán durante la mañana y hasta la primera parte de la tarde, cuando el sol esté más presente y las temperaturas sean más agradables. A medida que se acerque la tarde, es aconsejable tener a mano un paraguas o un chubasquero, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En resumen, Soutomaior experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un tiempo más variable y potencialmente lluvioso en las horas de la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes que no afectarán significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.