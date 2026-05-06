El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 8 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

Durante las primeras horas del día, la humedad relativa ha sido alta, superando el 90%, lo que ha contribuido a la sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol asciende, se prevé que la humedad comience a descender, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 68% por la tarde.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten intervalos de nubes cubiertas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15 horas, con un valor de 15 grados. A lo largo de la tarde, la probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, donde se estima un 75% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones, aunque escasas, podrían acumular hasta 0.1 mm, lo que indica que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se espera que sople con dirección norte, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento se intensificará, especialmente por la tarde, donde se prevén rachas de hasta 27 km/h, lo que podría generar un ambiente más fresco y dinámico.

Por la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a alrededor de 10 grados. La humedad aumentará de nuevo, alcanzando niveles cercanos al 94%, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Silleda experimentará un día con temperaturas frescas, cielos que variarán entre poco nuboso y cubierto, y la posibilidad de algunas lluvias ligeras por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, pero con la precaución de estar preparado para cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, aunque las nubes altas comenzarán a aparecer hacia el mediodía.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.