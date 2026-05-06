El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque las condiciones generales seguirán siendo favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondan el 95% al amanecer. Esto puede generar una sensación de frescor, aunque a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 61% al final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 35 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras. Es recomendable tener precaución si se planea realizar actividades en la playa o en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumenta hasta un 80%, aunque se espera que las precipitaciones sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de chubascos, no se anticipa un día de lluvia constante.

La visibilidad será buena en general, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y agradables. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad puede aumentar y las condiciones pueden volverse más inestables.

En resumen, Sanxenxo disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparados para posibles chubascos en la tarde y tener en cuenta el viento fuerte que podría afectar las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados, y una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 89% en las horas más frescas.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten intervalos de nubes. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados , que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.