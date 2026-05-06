El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%.

Durante las primeras horas del día, se espera la presencia de niebla, especialmente entre las 2 y las 7 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A partir de las 8 de la mañana, la niebla dará paso a una bruma, aunque el cielo seguirá mayormente despejado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias en el transcurso del día.

A medida que el día avanza, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el noreste a una velocidad de hasta 7 km/h, aumentando a 16 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto a la nubosidad, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado durante la mañana, pero a medida que se acerque la tarde, las nubes altas comenzarán a aparecer, lo que podría dar lugar a un cielo más nuboso hacia la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia las 9 de la noche.

La humedad relativa también experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 91% en la madrugada y bajando gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente seco y poco nuboso, con temperaturas agradables durante la tarde. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la niebla matutina y a la posible bruma, así como a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente poco nuboso durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11°C a las 9°C en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 7°C en las horas más frescas de la mañana.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la niebla puede dificultar la visibilidad.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.