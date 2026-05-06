El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta aproximadamente las 09:00 horas, momento en el que la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 9 grados. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que se mantendrán en torno al 96%. A partir de las 10:00 horas, la temperatura ascenderá a 11 grados y se mantendrá en torno a los 13 grados durante la tarde, alcanzando un máximo de 19 grados a las 16:00 horas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas y un incremento en la probabilidad de precipitaciones. Se espera que entre las 14:00 y las 20:00 horas, la probabilidad de lluvia sea del 65%, con precipitaciones escasas que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Esto se debe a un sistema de baja presión que se aproxima a la región, trayendo consigo intervalos nubosos y condiciones inestables.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la madrugada, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 7 km/h, que irán aumentando a lo largo del día. A las 14:00 horas, se prevé que el viento sople del noroeste a 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas pico de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente con la llegada de las nubes y la posible lluvia.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 12 grados a las 21:00 horas. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 84% hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:39, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, terminará con un ambiente más inestable y fresco. Los habitantes de Salceda de Caselas deben estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en la tarde y noche, donde las condiciones podrían volverse más húmedas y frescas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos predominantes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará en algunos momentos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.