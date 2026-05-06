El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%.

Durante la tarde, la situación meteorológica cambiará notablemente. A partir de las 14:00 horas, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo muy nuboso y cubierto en algunos momentos. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 17 grados , lo que podría resultar en un ambiente más cálido y húmedo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 68%, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, alcanzando un 90% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que es probable que se produzcan chubascos, aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que podrían rondar los 0.1 mm.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Desde la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre los 1 y 4 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se anticipan rachas de viento más intensas, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 14 grados . La humedad relativa aumentará, alcanzando hasta el 74%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda. La visibilidad podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Ribadumia experimentará un día de contrastes, con un inicio relativamente tranquilo que dará paso a un tiempo más inestable y húmedo por la tarde, lo que sugiere que es recomendable estar preparados para la lluvia y el viento.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente poco nuboso, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.