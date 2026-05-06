El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes que no afectarán significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de 8 grados, pero se espera un aumento gradual que alcanzará los 19 grados en las horas centrales. Esta variación térmica es ideal para actividades al aire libre, ya que las temperaturas serán agradables y propicias para disfrutar de la naturaleza.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 48% durante la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la seguridad de los habitantes o visitantes.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% durante la mayor parte del día, aunque se prevé un leve aumento en la probabilidad de lluvia escasa hacia la tarde, con un 45% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, por lo que no debería interferir con los planes al aire libre.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente relajarse en un parque. A medida que se acerque la tarde, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el cielo, aunque las condiciones generales se mantendrán favorables.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Soutomaior con un tiempo mayormente variable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a nublarse, y se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.