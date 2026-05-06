El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados a primera hora del día.

Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará. La nubosidad aumentará, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados. Durante este periodo, la probabilidad de precipitación también aumentará, con un 80% de posibilidades de lluvia entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con valores que no superan los 0.3 mm, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 59% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más tempranas.

El viento también será un factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste a una velocidad de 3 a 5 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando rachas de hasta 11 km/h por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00 horas. La visibilidad será buena, aunque se recomienda estar atento a los cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas, aunque baja, no se puede descartar por completo.

En resumen, Pontevedra experimentará un día con un inicio tranquilo y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, antes de que el cielo se aclare nuevamente al caer la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Barro, se espera un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten intervalos de nubes. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados , que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que generará una sensación de frescor.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.