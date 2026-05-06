El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer y manteniéndose en niveles superiores al 80% durante gran parte del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia de viento. Este viento, que soplará principalmente del norte y noreste, alcanzará velocidades de hasta 13 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales, especialmente por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea baja durante la mañana, con un 0% de probabilidad hasta las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de esa hora, la situación cambiará, y se incrementará la posibilidad de lluvias, alcanzando un 100% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm, pero podrían ser suficientes para generar un ambiente húmedo y fresco.

La tarde se presentará con un cielo muy nuboso, y aunque la probabilidad de tormentas es baja, se registrará un 65% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, no se pueden descartar del todo, por lo que es recomendable estar preparado para cualquier eventualidad.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias por la tarde, lo que sugiere que es un buen momento para llevar un paraguas si se planea salir.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una serie de intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, las temperaturas descenderán ligeramente, alcanzando un mínimo de 7 grados en las horas más frescas.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% en la madrugada y manteniéndose cerca del 100% durante las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.