El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la niebla puede dificultar la visibilidad.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura comience a ascender. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 21 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura será bien recibido, ya que la sensación de calor se verá acentuada por la disminución de la humedad relativa, que bajará a niveles más cómodos a lo largo del día.

El viento será ligero, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Sin embargo, no se esperan rachas significativas que puedan causar molestias. A partir de la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de chubascos aislados, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 45% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que, si bien el día será mayormente soleado, es recomendable tener a mano un paraguas por si acaso.

La puesta de sol se producirá a las 21:38, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día que, a pesar de comenzar con niebla, se transformará en una jornada agradable y cálida. Los habitantes de Ponteareas podrán disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable y la mejora en las condiciones atmosféricas a medida que avanza el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos que irán alternando con momentos de bruma, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 9 grados a las 2 de la tarde, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, superando el 90%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.