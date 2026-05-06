El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con algunas variaciones en la nubosidad a medida que avanza el día. Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas frescas, rondando los 9 grados , y una humedad relativa alta que alcanzará el 94%. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales de la tarde.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén intervalos nubosos a partir de la tarde, especialmente hacia la noche. En particular, se anticipa que a partir de las 14:00 horas, la nubosidad aumentará, con un 75% de probabilidad de precipitación, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con una precipitación estimada de solo 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay posibilidad de lluvia, será escasa y no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando a 10 km/h en la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 50% de posibilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y se reduce a 0% en la tarde y noche. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque es aconsejable estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que se acerque la tarde.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de algunas nubes y ligeras lluvias hacia la tarde. La combinación de viento moderado y temperaturas suaves hará que sea un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, siempre con la precaución de estar preparados para cualquier cambio en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados en las primeras horas del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Soutomaior con un tiempo mayormente variable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a nublarse, y se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.