El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que generará una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar nuevamente en la tarde, con un pronóstico de cielos muy nubosos y cubiertos, especialmente a partir de las 15:00 horas. Esto podría traer consigo algunas lluvias escasas, con precipitaciones que se estiman en 0.3 mm hacia las 18:00 horas y 0.1 mm a las 19:00 horas.

El viento será otro factor a considerar hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del noreste, con velocidades de entre 3 y 5 km/h. Sin embargo, a medida que el día avance, se espera que la intensidad del viento aumente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente en la tarde, alcanzando un 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto coincide con el aumento de la nubosidad y la llegada de un frente que podría traer lluvias ligeras. A pesar de esto, las temperaturas se mantendrán relativamente estables, con máximas que rondarán los 19 grados en las horas más cálidas del día.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a unos 12 grados. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de viento también se estabilizarán, con velocidades que oscilarán entre 7 y 9 km/h.

En resumen, Poio experimentará un día de contrastes, con un inicio despejado que dará paso a un ambiente más nublado y potencialmente lluvioso en la tarde. Se recomienda a los residentes estar preparados para cambios en el tiempo y llevar paraguas si planean salir durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten intervalos de nubes. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados , que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados a primera hora del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.