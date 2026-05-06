El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados en las primeras horas del día.

Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 97%, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que el día progrese, la nubosidad aumentará, con intervalos de nubes que se irán alternando con momentos de sol. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque unos agradables 18 grados.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 60% de que se registren lluvias escasas, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas. Las precipitaciones, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 10 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas de hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 22:00 horas. La humedad aumentará, llegando a un 82% al final del día, lo que podría contribuir a la formación de brumas o nieblas en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un tiempo mayormente poco nuboso, con temperaturas agradables durante la tarde y la posibilidad de lluvias ligeras en la tarde. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, pero estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos que irán alternando con momentos de bruma, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes que no afectarán significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Soutomaior con un tiempo mayormente variable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el sol brille intensamente, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados en la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a nublarse, y se prevé un aumento en la nubosidad, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas lluvias escasas.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.