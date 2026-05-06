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El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Oia según los datos de la AEMET

El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 65% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 24 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura alcanzará su máximo, rondando los 16 grados , lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche.

El ocaso se producirá a las 21:40, ofreciendo un espectáculo visual con la puesta de sol, que será especialmente hermosa en la costa de Oia. La combinación de un cielo despejado y la brisa marina promete un final de día encantador.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un panorama meteorológico variado. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 82% al amanecer, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 14 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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