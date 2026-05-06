El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 14 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a 19 grados . Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, se prevén intervalos nubosos con posibilidad de lluvia escasa. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente, alcanzando un 70% en este periodo, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles chubascos ligeros. La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% en el mismo intervalo, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la tarde.

El viento será un factor importante a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán vientos del noroeste con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Para la tarde, se espera que el viento sople del oeste, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca a pesar de las temperaturas más altas.

A medida que se acerca la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 65%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

Es importante que los habitantes de O Rosal se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la posibilidad de lluvia y tormentas es más alta. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. En general, el día ofrecerá una mezcla de sol y nubes, con temperaturas agradables, pero con la advertencia de que la tarde podría traer sorpresas en forma de lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados al amanecer. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.