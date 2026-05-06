El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos predominantes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, alcanzando su punto máximo en la tarde-noche, donde se prevé un aumento en la nubosidad, con condiciones de muy nuboso. Las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 19°C en las horas centrales del día, antes de descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la probabilidad de lluvia será baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será de 0.1 mm, lo que indica que, aunque hay posibilidad de lluvia, esta será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta también se mantiene en un 65% durante la tarde, lo que sugiere que, aunque la lluvia será ligera, podrían presentarse algunas tormentas aisladas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 90% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 49% en la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. El viento soplará principalmente del norte-noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11°C hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, aunque podría verse afectada brevemente por la nubosidad y la posible lluvia. En resumen, O Porriño experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para la posibilidad de algunas lluvias ligeras y tormentas aisladas en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 10 grados en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará en algunos momentos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.