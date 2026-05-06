El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera un aumento en la nubosidad. Para el mediodía, el cielo se tornará nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 15 grados. La probabilidad de precipitación comenzará a incrementarse, especialmente en la tarde, donde se prevén intervalos nubosos con lluvia escasa. La probabilidad de lluvia será del 80% entre las 14:00 y las 20:00 horas, por lo que es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará del noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. La velocidad del viento será más intensa entre las 14:00 y las 18:00 horas, coincidiendo con el aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad relativa también disminuirá, lo que podría hacer que la noche sea más agradable.

En resumen, O Grove experimentará un día con un inicio mayormente despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde. Las temperaturas serán frescas, y el viento del noreste aportará un toque de frescura al ambiente. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en la mañana, pero se recomienda estar preparado para la lluvia en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente tranquilo, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.