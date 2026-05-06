El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, llegando a los 16 grados. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando el 70%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más variable, con intervalos nubosos que podrían traer consigo algunas nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% hasta las primeras horas de la tarde. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumenta hasta un 85%, aunque se espera que cualquier precipitación sea mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde, donde se prevén rachas de hasta 32 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando mínimas de 5 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables, lo que evitará la sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un tiempo mayormente despejado por la mañana, con un aumento de nubes en la tarde y una ligera posibilidad de lluvia. Las temperaturas serán agradables, ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un panorama meteorológico variado. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 82% al amanecer, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vigo se espera un tiempo variable con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que alternará entre momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, antes de repuntar hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.