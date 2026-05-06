El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes dispersas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 93% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 13 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la situación meteorológica comenzará a cambiar a partir de la tarde. A partir de las 14:00 horas, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten intervalos nubosos y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación aumentará considerablemente, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto sugiere que los habitantes de Mos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras durante la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el noroeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esta combinación de viento y nubosidad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente durante los momentos de lluvia.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose alrededor de los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para algunos. Sin embargo, el cielo se despejará gradualmente hacia la noche, permitiendo que los residentes disfruten de un cielo estrellado.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias ligeras por la tarde. Los vientos del noroeste aportarán frescura al ambiente, y aunque la lluvia será escasa, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas si planean salir durante las horas de la tarde. La jornada concluirá con temperaturas más frescas y un cielo despejado, ideal para disfrutar de la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo variable, con intervalos nubosos predominantes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo con intervalos nubosos, que se mantendrá hasta el mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y 9°C en las primeras horas, descendiendo ligeramente a medida que avanza la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Redondela con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con intervalos de nubes que no afectarán significativamente la luminosidad.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vigo se espera un tiempo variable con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que alternará entre momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, antes de repuntar hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.