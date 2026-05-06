El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados.

Durante la tarde, se espera que el cielo permanezca mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, llegando a los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 55% en las horas más cálidas del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas en la mañana, pero aumentan considerablemente por la tarde, alcanzando un 95% entre las 14:00 y las 20:00 horas. Aunque la cantidad de lluvia esperada es escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir durante esas horas. La probabilidad de tormenta también se incrementa en este periodo, alcanzando un 65%, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, y las temperaturas caerán a niveles más frescos, alrededor de los 12 grados. La humedad aumentará, alcanzando hasta el 85% hacia el final del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. La puesta de sol se producirá a las 21:40, marcando el final de un día variable en Moraña, donde la combinación de nubes, posibles lluvias y viento fresco marcarán la pauta.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Barro, se espera un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.