El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se anticipan intervalos nubosos que irán alternando con momentos de bruma, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura comenzará en torno a los 10 grados , descendiendo ligeramente hasta los 7 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente poco nuboso, presentará momentos de nubosidad más densa, especialmente hacia la tarde y la noche. La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% y disminuyendo gradualmente, aunque se mantendrá en niveles significativos durante todo el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja en general, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, aunque se incrementa ligeramente a un 35% entre las 8 y las 14 horas, y hasta un 50% entre las 14 y las 20 horas. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un total acumulado que no superará los 0.1 mm, lo que sugiere que, si bien podría haber algunas gotas, no se anticipa un día lluvioso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que las temperaturas desciendan a unos 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena en general, aunque la bruma matutina podría afectar la visibilidad en las primeras horas del día.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre nubes y claros. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las horas de sol, pero estar atentos a la posibilidad de algunas lluvias ligeras en la tarde.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de mayo de 2026, A Cañiza se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas frescas. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 8 grados , con una humedad relativa del 99%, lo que indica un ambiente bastante húmedo.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se espera en Pazos de Borbén un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados en las primeras horas del día.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo predominantemente brumoso y con niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones de visibilidad se verán afectadas, especialmente en las primeras horas, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones al desplazarse, ya que la niebla puede dificultar la visibilidad.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.