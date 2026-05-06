El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Moaña se despertará bajo un cielo mayormente nuboso, con intervalos de nubes que se alternarán con momentos de sol. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 85%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a un mínimo de 8 grados en las horas más frescas de la mañana.

A lo largo del día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el noreste con una velocidad que oscilará entre los 8 y 27 km/h, especialmente en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades de lluvia son bajas durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un aumento a un 40% en la tarde. Sin embargo, se prevé que a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia aumente considerablemente, alcanzando un 85% hacia el final de la tarde. Esto sugiere que es posible que se produzcan intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse afectada por la presencia de nubes densas en algunos momentos. La combinación de la humedad y el viento podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras. Los amantes de las actividades al aire libre deben estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Moaña experimentará un día variable, con intervalos de nubes y sol, temperaturas frescas y un aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para posibles chubascos y que disfruten de las horas de sol antes de que lleguen las nubes y la lluvia.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Bueu se presenta con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente agradable, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 12 grados, y una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 89% en las horas más frescas.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo presentará intervalos nubosos, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 86% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vigo se espera un tiempo variable con intervalos nubosos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un cielo que alternará entre momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada, antes de repuntar hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.