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El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET

El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 18 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 40% de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 8 y las 2 de la tarde. A partir de las 3 de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta considerablemente, alcanzando un 95% entre las 2 y las 8 de la tarde. Esto sugiere que, aunque el inicio del día será seco, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea estar al aire libre durante la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas descenderán a niveles más frescos, alrededor de 14 grados . La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la nubosidad y la posible lluvia en la tarde.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un inicio tranquilo y soleado, seguido de un aumento en la nubosidad y la probabilidad de lluvias por la tarde. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo cambiante y que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Barro, se espera un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 5 de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 19 grados , siendo más frescas en la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.

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