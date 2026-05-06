El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo mayormente variable, con predominancia de cielos poco nubosos y despejados durante la mayor parte del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con un cielo poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 18 grados en las horas centrales del día.

A partir de la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% en las primeras horas y un ligero aumento a un 30% entre las 8 y las 14 horas. A partir de las 14 horas, la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 65%, aunque las posibilidades de que se materialicen son aún inciertas.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 60% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos serán moderados, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque la presencia de nubes altas podría afectar ligeramente la claridad del cielo en las horas de la tarde. La salida del sol se producirá a las 07:23 y se pondrá a las 21:40, lo que permitirá disfrutar de un largo día de primavera.

Es recomendable que los residentes de Meaño se preparen para un día variable, llevando consigo una chaqueta ligera para las horas más frescas y considerando la posibilidad de un ligero chubasco en la tarde. A pesar de la inestabilidad en la probabilidad de tormentas, la jornada promete ser mayormente agradable, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantenga la precaución ante posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados, y una humedad relativa que alcanzará hasta el 86%.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A medida que avanza el día, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque las condiciones generales seguirán siendo favorables para disfrutar de actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 17 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.