El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo del día se presenten intervalos de nubes. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 11 grados , que irán descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, comenzando en un 82% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 63% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más cálido conforme el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente un poco más fresco, especialmente en las zonas costeras. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente si se encuentran en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un ligero aumento en la tarde, donde se estima un 35% de probabilidad de lluvia escasa. Sin embargo, las condiciones generales no indican un tiempo lluvioso, por lo que es poco probable que se interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 35% en la misma franja horaria, aunque no se anticipan eventos severos.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo gradualmente, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y agradables.

En resumen, Marín disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, con la posibilidad de que algunas nubes se presenten hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se presentarán intervalos nubosos, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 93% en las primeras horas del día, lo que generará una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados a primera hora del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , lo que sugiere un inicio fresco para el día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.