El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Lalín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, aunque las nubes altas comenzarán a aparecer hacia el mediodía.

La temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 100% por la mañana y descendiendo a un 63% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará del norte, con rachas que alcanzarán hasta los 27 km/h en las horas más activas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un leve riesgo de lluvia escasa, especialmente en la tarde, con un 70% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. Por lo tanto, aunque es recomendable llevar un paraguas, no se anticipa un día de lluvias intensas.

La probabilidad de tormentas también se sitúa en un 65% durante la tarde, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas, aunque no se espera que sean severas. La combinación de la inestabilidad atmosférica y el aumento de la temperatura podría favorecer la formación de nubes de desarrollo vertical, pero la actividad tormentosa debería ser limitada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El cielo se mantendrá mayormente nuboso, con algunas claros ocasionales, y la humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar una sensación de frescor al caer la noche.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo variable, con bruma y niebla en la mañana, temperaturas frescas y un leve riesgo de lluvia y tormentas por la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para posibles cambios en el tiempo.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 8 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Vila de Cruces se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.