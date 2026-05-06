El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un tiempo mayormente tranquilo, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se nuble progresivamente. A partir de las 4 de la tarde, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso que podría dar lugar a intervalos nubosos con lluvia escasa. Las probabilidades de precipitación son moderadas, con un 75% de posibilidad de que se registren algunas gotas entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, la cantidad de lluvia prevista es mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

La temperatura máxima alcanzará los 17 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar un paraguas o chubasquero por si acaso. La humedad relativa será alta, especialmente en la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará desde el noreste, con rachas que irán aumentando a lo largo del día. En la mañana, la velocidad del viento será de unos 5 a 7 km/h, pero por la tarde se intensificará, alcanzando hasta 39 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 12 y 14 grados . La visibilidad será buena, y se podrá disfrutar de un atardecer espectacular, con el ocaso previsto para las 21:41. En resumen, el día se caracterizará por un inicio tranquilo, seguido de un aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras, antes de regresar a un cielo despejado por la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un tiempo mayormente variable, donde la nubosidad jugará un papel importante a lo largo de las horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 12°C, descendiendo ligeramente a 11°C en las primeras horas del día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 87% a las 03:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Grove se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará mayormente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 95% en las primeras horas del día.

Hoy, 6 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente poco nuboso, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:23. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados .

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.