El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados al amanecer. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas desciendan ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 18 grados hacia la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que la sensación térmica sea bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 55% y el 84% a lo largo del día, lo que contribuirá a un ambiente cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento, por lo que no habrá inconvenientes para las actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de las vistas panorámicas que ofrece la costa de A Guarda.

En resumen, el tiempo de hoy en A Guarda se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya sea paseando por la playa, realizando senderismo o simplemente disfrutando de un día de picnic en los parques locales. La combinación de sol y temperaturas suaves promete un día placentero en esta hermosa localidad gallega.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia la tarde.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará nuboso, con una temperatura inicial de 13 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se despeje, alcanzando temperaturas de hasta 14 grados a media mañana. La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% y descendiendo ligeramente a lo largo del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, se presenta en Tomiño con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.