El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

Hoy, 6 de mayo de 2026, Gondomar se prepara para un día mayormente despejado, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso durante la madrugada, pero a medida que avance la mañana, se espera que las nubes den paso a un cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 12 grados en las primeras horas, proporcionando un ambiente fresco pero agradable.

A partir del mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que se situará en torno al 66% a lo largo de la tarde. Sin embargo, la sensación de calor será moderada gracias a la brisa que soplará desde el noreste, con velocidades que alcanzarán los 15 a 20 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la precipitación acumulada será prácticamente nula hasta las primeras horas de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, existe una ligera posibilidad de intervalos nubosos con lluvia escasa, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con una probabilidad de precipitación del 85% en ese intervalo. A pesar de esto, se espera que cualquier lluvia sea mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople con rachas de hasta 32 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas más expuestas. La dirección del viento variará, predominando del noreste durante la mañana y del noroeste por la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de los habitantes de Gondomar.

En resumen, hoy será un día mayormente soleado con algunas nubes dispersas, temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar del buen tiempo, pero estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Baiona se despertará con un panorama meteorológico variado. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 12 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 82% al amanecer, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas del día.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo variable que alternará entre intervalos nubosos y momentos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén intervalos nubosos, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se despejará en algunos momentos, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, alcanzando temperaturas máximas de hasta 19 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.