El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo variable que comenzará con cielos poco nubosos y despejados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad, con períodos de cielo nuboso y cubierto, especialmente durante la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 59% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 45% de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 08:00 y las 14:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia aumenta, alcanzando un 75% entre las 14:00 y las 20:00 horas, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.1 mm pronosticados.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en algunas horas, especialmente en la mañana y al anochecer.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente nublado con temperaturas moderadas y una ligera posibilidad de lluvias. Los residentes deben estar preparados para un tiempo cambiante y considerar llevar un paraguas si planean salir durante la tarde. La puesta de sol se producirá a las 21:39, ofreciendo un espectáculo visual que, aunque nublado, puede ser igualmente hermoso.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10 de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 8 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.