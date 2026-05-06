El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10 de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará cubierto, con una temperatura máxima que podría llegar a los 18 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 50-64%. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se prevé un 90% de posibilidad de lluvia, aunque la cantidad esperada será escasa, con valores que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el norte a una velocidad de entre 9 y 13 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 25 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la noche.

La visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las zonas rurales donde la niebla puede ser más densa.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque se mantendrá algo nuboso. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 7 grados, lo que podría hacer que la noche sea fresca. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En resumen, el día en A Estrada se caracterizará por un tiempo variable, con cielos cubiertos y posibilidad de lluvias ligeras, especialmente durante la tarde. Se aconseja a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un cambio en la temperatura a medida que avance el día.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% al amanecer y manteniéndose en niveles superiores al 80% durante gran parte del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Silleda se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que ha permitido disfrutar de temperaturas frescas, rondando los 8 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 11 grados hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.