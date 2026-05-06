El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 6 de mayo

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 8 a 9 grados, con cielos poco nubosos en algunos momentos. Sin embargo, a partir del mediodía, la nubosidad aumentará, y las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 19 grados en la tarde. La probabilidad de precipitación será notable, especialmente entre las 14:00 y las 20:00 horas, con un 95% de probabilidad de lluvia, aunque se anticipa que la cantidad será escasa, con acumulaciones de hasta 0.1 mm.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, aumentando en intensidad hacia la tarde, donde se prevén rachas de hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, permitiendo que en algunos momentos se asomen claros en el cielo.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, y se espera que a partir de las 18:00 horas, las temperaturas caigan a 17 grados. La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 48% al final del día.

Por la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados hacia la medianoche. La probabilidad de tormentas es baja, pero no se descartan algunas descargas eléctricas aisladas en la tarde, especialmente en áreas cercanas a Cuntis.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas posibilidades de lluvia, especialmente en la tarde. Los habitantes de Cuntis deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de llevar paraguas a mano.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama meteorológico variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 11 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 9 grados . A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 10 grados hacia las 10 de la mañana.

El día de hoy, 6 de mayo de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 10 grados . A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá un ambiente fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-05T21:35:08.